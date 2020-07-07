Отмечается, что в Нигерии Пентагон под прикрытием "общественного здравоохранения" собирал образцы возбудителей инфекций.

США собирали образцы возбудителей инфекций в Нигерии. Об этом заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

По его словам, Соединенные Штаты переносят военно-биологические проекты, незавершенные на Украине, на территорию других государств. Он подчеркнул, что в Нигерии Пентагон под прикрытием "общественного здравоохранения" решал задачи сбора образцов возбудителей инфекций и их переносчиков. Кириллов добавил, что американские военные утверждают, что эти проекты якобы направлены на борьбу с ВИЧ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска подавили 20 артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России