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Минобороны: США с помощью комаров создают искусственные очаги эпидемий

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Отмечается, что с учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы.

США с помощью комаров создают искусственные очаги эпидемий. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, американские военные специалисты владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Он подчеркнул, что ими были разработаны способы, которые позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей с арбовирусами. Также Кириллов отметил, что с учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы.

Ранее Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь кириллов, комары, минобороны россии, очаги заражения, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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