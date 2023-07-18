Минобороны: США с помощью комаров создают искусственные очаги эпидемий

Отмечается, что с учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы.

США с помощью комаров создают искусственные очаги эпидемий. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, американские военные специалисты владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Он подчеркнул, что ими были разработаны способы, которые позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей с арбовирусами. Также Кириллов отметил, что с учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы.

Ранее Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России