Игорь Кириллов обозначил роль НИИ имени Уолтера Рида в создании биолабораторий на Украине.

Полученные при проведении специальной военной операции на Украине документы показывают российским военным, что несколько лет НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида готовил украинский персонал по программе сокращения биологических угроз. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в Москве от 26 мая сделал руководитель войсками радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

На протяжении нескольких лет институт принимал участие в подготовке украинского персонала в рамках программы сокращения биологических угроз. К обучению украинских специалистов привлекался руководитель отдела эпидемиологии Роберт Липник и его подчиненные... Игорь Кириллов, глава РЗХБ

Эксперт пояснил, что научно-исследовательский институт сухопутных войск США считается в России базовой частью системы глобального контроля за биологической обстановкой (EIDSS) при Пентагоне.

Минобороны: США не давали обязательств по безопасности биоисследований.

Фото и видео: Минобороны России