Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США

Игорь Кириллов оценил планы Пентагона по биологическому оружию.

Не исключено, что американские власти могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Не исключаем применение США так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

США хотят контролировать биологическую обстановку, заявили в Минобороны.

Фото и видео: Минобороны России