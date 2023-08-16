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Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США

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Игорь Кириллов оценил планы Пентагона по биологическому оружию.

Не исключено, что американские власти могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Не исключаем применение США так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера.

Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

США хотят контролировать биологическую обстановку, заявили в Минобороны.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: игорь кириллов, минобороны, пентагон, рхбз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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