Минобороны России показало работу станции РЭБ "Синица" против украинских дронов

В МО РФ рассказали о задачах аппаратуры на СВО.

Отечественная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Синица" успешно показала себя в ходе проведения специальной военной операции против украинских беспилотников "Лелека", "Валькирия" и "Фурия". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороны. Они опубликовали в социальных сетях кадры работы техники.

Станция вычисляет координаты узлов связи противника, его радиолокационных систем, точки управления БпЛА, так и работает в режиме радиоподавления - выведение из строя систем, вражеских беспилотников различной модификации. пресс-служба Минобороны РФ

Начальник боевого расчета "Синицы" с позывным Виноград рассказал прессе о том, что вместе с сослуживцами успешно перехватывал украинские дроны от разведывательных до камикадзе. В частности, речь идет о беспилотниках типа "Валькирия", "Лелека" и "Фурия". Он добавил, что бойцы проводят радиоразведку территории на определенных частотах и диапазонах. Дополнительно выполняются задачи по радиоподавлению беспилотников противника. Для этого БПЛА запускаются в полет на конкретной частоте, личный состав подразделения с помощью поворотного механизма поворачивает антенну и включает аппаратуру на подавление сигнала ВСУ. После получения результата, военнослужащие переходят обратно в режим радиоразведки.

ВС РФ сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России