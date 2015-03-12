Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки трижды срывали попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 декабря сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Офицер пояснил, что боевые задачи на южнодонецком направлении выполнены при поддержке артиллерии.

В входе активной обороны мотострелковые подразделения сорвали три попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Эксперт добавил, что артиллерия группировки уничтожила пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады и 58-й мотопехотной бригады противника, находившиеся в районах Константиновки и Новоукраинки. Общие потери ВСУ на участке составили до сотни человек личного состава, танк, две боевые бронированные машины и три единицы автомобильной техники.

Су-25 атаковали военные объекты и технику ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России