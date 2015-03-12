Су-25 атаковали военные объекты и технику ВСУ на Южно-Донецком направлении

В МО РФ показали кадры выполнения задачи на СВО.

Боевые российские экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции совершили удары по военным объектам и технике подразделений противника на Южно-Донецком направлении. В социальных сетях сотрудники пресс-службы министерства по обороне опубликовали кадры с места выполнения задачи. Специалисты пояснили, что летчики совершали пролеты над Вооруженными силами Украины на предельно малой высоте. Им удалось подойти к рубежу пусков неуправляемых авиационных ракет. После использования оружия, экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета.

Военнослужащие смогли ликвидировать замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ. После осуществления боевых вылетов представители инженерно-технического состава приступили к обслуживанию бортов и подготовили технику к повторному выполнению миссии.

Однажды ребенок попросил прокатиться и я объяснил, что у меня самолет одноместный. Тогда он попросил прокатить его игрушку. Он стал моим талисманом. Такая поддержка нам необходима. летчик ВКС РФ

Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы "Гиацинт-Б".

Фото и видео: Минобороны России