Минобороны России показало кадры работы бронепоезда "Волга" на Украине

Российское министерство по обороне опубликовало видео с работой состава специального бронированного поезда "Волга", предназначенного для разведки и разминирования. В комментарии военного ведомства говорится о том, что состав был создан военнослужащими железнодорожных войск Западного военного округа, после чего - введен в эксплуатацию.
Он вооружен новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений.
пресс-служба Минобороны России
Начальник специального российского поезда заметил, что, для "Волги" с восстановительными подразделениями ВС РФ преград нет.
Минобороны сообщило об уничтожении топлива для техники ВСУ под Николаевом.
Фото и видео: Минобороны России, ТАСС
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