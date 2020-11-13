Минобороны России показало кадры работы бронепоезда "Волга" на Украине

Состав используется военными для восстановительных работ.

Российское министерство по обороне опубликовало видео с работой состава специального бронированного поезда "Волга", предназначенного для разведки и разминирования. В комментарии военного ведомства говорится о том, что состав был создан военнослужащими железнодорожных войск Западного военного округа, после чего - введен в эксплуатацию.

Он вооружен новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений. пресс-служба Минобороны России

Начальник специального российского поезда заметил, что, для "Волги" с восстановительными подразделениями ВС РФ преград нет.

Минобороны сообщило об уничтожении топлива для техники ВСУ под Николаевом.

Фото и видео: Минобороны России, ТАСС