Минобороны РФ: в районе Курил обнаружена подлодка США типа Virginia

В территориальных водах России в районе курильского острова Уруп была обнаружена американская атомная подводная лодка типа Virginia. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Об инциденте российским военным стало известно накануне в 10:40 по московскому времени. Присутствие субмарины военно-морских сил США зафиксировали в ходе военных учений сил Тихоокеанского флота.
Отмечается, что экипажу подлодки в режиме звукоподводной связи на русском и английском языках передали сообщение о незаконном нахождении в водах РФ и требование о немедленном всплытие, однако все это было проигнорировано.
Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ.
из сообщения Минобороны РФ
В ведомстве подчеркнули, что действия субмарины США расцениваются как грубое нарушение норм международного права. В связи с произошедшим министерством была вручена нота представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенных Штатов в Москве.
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Фото: Минобороны России
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