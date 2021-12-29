Минобороны РФ: в районе Курил обнаружена подлодка США типа Virginia

На требования российских военнослужащих ее экипаж не отвечал.

В территориальных водах России в районе курильского острова Уруп была обнаружена американская атомная подводная лодка типа Virginia. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Об инциденте российским военным стало известно накануне в 10:40 по московскому времени. Присутствие субмарины военно-морских сил США зафиксировали в ходе военных учений сил Тихоокеанского флота.

Отмечается, что экипажу подлодки в режиме звукоподводной связи на русском и английском языках передали сообщение о незаконном нахождении в водах РФ и требование о немедленном всплытие, однако все это было проигнорировано.

Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ. из сообщения Минобороны РФ

В ведомстве подчеркнули, что действия субмарины США расцениваются как грубое нарушение норм международного права. В связи с произошедшим министерством была вручена нота представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенных Штатов в Москве.

Ранее во Франции назвали агрессором НАТО, а не Россию.

Фото: Минобороны России