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Минобороны РФ: в ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS

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Вместе с HIMARS были поражены два склада боеприпасов к ним.

В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пусковые установки были обнаружены в районе населенного пункта Малотарановка. Их уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования. Вместе с HIMARS были поражены два склада боеприпасов к ним.

Также Конашенков сообщил, что российские ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады в Харькове.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Николаевской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

Видео: Минобороны России

Теги: himars, днр, игорь конашенков, минобороны россии, пусковые установки
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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