Минобороны РФ: в ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS

Вместе с HIMARS были поражены два склада боеприпасов к ним.

В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пусковые установки были обнаружены в районе населенного пункта Малотарановка. Их уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования. Вместе с HIMARS были поражены два склада боеприпасов к ним.

Также Конашенков сообщил, что российские ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады в Харькове.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Николаевской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

Видео: Минобороны России