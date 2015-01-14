Минобороны РФ: российские войска уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки

Вооруженные силы России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
На Донецком направлении российские войска провели наступательные действия, в ходе которого был полностью освобожден населенный пункт Андреевка. Также уничтожены два танка и пять боевых бронированных машин.
Ранее Минобороны показало занятия российских военнослужащих по тактической подготовке на полигонах Белоруссии.
Видео: Минобороны России
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