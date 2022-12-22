Минобороны РФ: российские войска продолжают наступление на Донецком направлении

За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России продолжают наступление на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей. Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские войска поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 15 военных ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России