Минобороны РФ: российские войска нанесли удары по украинским аэродромам

Вооруженные силы России нанесли удары по украинским аэродромам. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Удар был нанесем высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В результате выполненных действий российские войска поразили командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационную технику, хранилища с вооружение и боеприпасами украинских войск.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ.
Видео: Минобороны России
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