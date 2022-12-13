Минобороны РФ: российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ

Атаки групп противника были отражены на Александро-Артемовском и Авдеевском направлении.

Вооруженные силы России отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ со ссылко на начальника пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев.

Атаки групп противника были отражены на Александро-Артемовском и Авдеевском направлении. Кроме того, артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации батальона механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского. Также были поражены склады боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ПТРК "Штурм-С".

Видео: Минобороны России