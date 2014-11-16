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Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР

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Основная часть населенного пункта была взята в результате наступательных действий ВС РФ.

Вооруженные силы России взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Основная часть населенного пункта была взята в результате наступательных действий российских войск. Также Конашенков добавил, что были уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: водяное, днр, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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