Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль Яковлевку в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Населенный пункт был взят под контроль в результате наступательных действий российских подразделений на Донецком направлении. Конашенков отметил, что в настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск.
Кроме того, в районах Подгорного, Клещиевки и Курдюмовки (ДНР) войска противника предпринимали безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ответных действий были уничтожены более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град".
Видео: Минобороны России
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