Минобороны РФ: российские военные уничтожили в Харькове две РСЗО HIMARS

Удар был нанесен по территории завода "Украинские энергетические машины".

Вооруженные силы России уничтожили в Харькове две пусковые установки РСЗО HIMARS. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен по территории завода "Украинские энергетические машины". Также в результате действий российских военных уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников.

Конашенков добавил, что российские ВКС в районе Харькова нанесли удар по пункту временной дислокации механизированной бригады, уничтожив до 200 националистов и семь единиц бронетехники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России