Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Склад боеприпасов артиллерийской бригады ВСУ находился в районе населенного пункта Дачное.

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад боеприпасов артиллерийской бригады ВСУ находился в районе населенного пункта Дачное. Кроме того, в районе Часов Яр (ДНР) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Ранее Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения.

Видео: Минобороны России