  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:06
115
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

0 0

Склад боеприпасов артиллерийской бригады ВСУ находился в районе населенного пункта Дачное.

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад боеприпасов артиллерийской бригады ВСУ находился в районе населенного пункта Дачное. Кроме того, в районе Часов Яр (ДНР) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Ранее Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения.

Видео: Минобороны России

Теги: днр, игорь конашенков, минобороны россии, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии