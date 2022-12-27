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Минобороны РФ: российские военные уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении

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Удар артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника был нанесен в районе населенного пункта Песчаное.

Вооруженные силы России уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника был нанесен в районе населенного пункта Песчаное (ЛНР). Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля. Конашенков добавил, что на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское (ДНР).

Ранее мы сообщали, что российские военные сражаются под Харьковом в окопах времен Второй мировой.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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