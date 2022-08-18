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Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 90 наемников в Харькове

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Удар по пункту временного базирования боевиков был нанесен высокоточным оружием наземного базирования.

Вооруженные силы России уничтожили более 90 иностранных наемников в Харькове. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по пункту временного базирования боевиков был нанесен высокоточным оружием наземного базирования. Также в районе Посад-Покровское российская авиация поразила пункт временной дислокации батальона механизированной бригады украинских войск, уничтожив около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, иностранные наемники, минобороны россии, харьков
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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