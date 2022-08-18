Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 90 наемников в Харькове

Удар по пункту временного базирования боевиков был нанесен высокоточным оружием наземного базирования.

Вооруженные силы России уничтожили более 90 иностранных наемников в Харькове. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по пункту временного базирования боевиков был нанесен высокоточным оружием наземного базирования. Также в районе Посад-Покровское российская авиация поразила пункт временной дислокации батальона механизированной бригады украинских войск, уничтожив около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России