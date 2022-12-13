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Минобороны РФ: российские силы сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Также российские военные уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп.

Вооруженные силы России сорвали контратаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары артиллерии по подразделениям ВСУ были нанесены в районе населенного пункта Дорожнянка (Запорожская область). Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Также Конашенков добавил, что в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка (Запорожская область), Никольское, Нескучное и Новомихайловка (ДНР) были уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали планы Киева по совершению террористических атак.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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