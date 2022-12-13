Минобороны РФ: российские военные сорвали планы Киева по совершению террористических атак

Вооруженные силы России сорвали планы Киева по совершению террористических атак. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В субботу, 31 декабря 2022 года, российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против РФ.
Конашенков добавил, что в результате нанесенного удара были поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов орудий "Гиацинт-Б".
Видео: Минобороны России
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