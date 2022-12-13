Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и один снаряд GLSDB.

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Марьинка, Веселое, Еленовка (ДНР), Маринское, Новая Маячка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и один снаряд GLSDB.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области.

Фото: Минобороны России