Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Марьинка, Веселое, Еленовка (ДНР), Маринское, Новая Маячка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и один снаряд GLSDB.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области.
Фото: Минобороны России
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