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Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников
Сегодня, 14:23
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Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и один снаряд GLSDB.

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Марьинка, Веселое, Еленовка (ДНР), Маринское, Новая Маячка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и один снаряд GLSDB.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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