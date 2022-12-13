Минобороны РФ: российская авиация в районе Артемовска за сутки совершила шесть вылетов

Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи.

Российская авиация в районе Артемовска за сутки совершила шесть вылетов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи. Также Конашенков сообщил, что на Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны.

Фото: Минобороны России