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Минобороны РФ: российская авиация в районе Артемовска за сутки совершила шесть вылетов
Сегодня, 14:46
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Минобороны РФ: российская авиация в районе Артемовска за сутки совершила шесть вылетов

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Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи.

Российская авиация в районе Артемовска за сутки совершила шесть вылетов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи. Также Конашенков сообщил, что на Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили командные пункты двух украинских бригад теробороны.

Фото: Минобороны России

Теги: авиация, артемовск, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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