Минобороны РФ показало первые кадры применения бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" в СВО

Военные уничтожили огневые позиции ВСУ.

Разведывательная группа Воздушно-десантных войск России (ВДВ) при помощи многоцелевого бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" нанесла огневой удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали представители министерства по обороне. Известно, что боевое задание выполнено в ходе проведения специальной военной операции на Украине. СПециалисты подошли на максимально близкое расстояние у огневым позициям противника, а затем десант при помощи огня с 30-мм снарядами из автоматической пушки ликвидировали цель. В социальных сетях распространились кадры, на которых заметно, как отряд пехоты совершает высадку, после чего продолжает вести огонь по ВСУ.

Для захвата опорного пункта выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях "Тайфун-ВДВ". пресс-служба Минобороны России

В военном ведомстве уточнили, что опорный пункт противника был обнаружен при помощи сил беспилотной авиации.

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Фото и видео: Минобороны России