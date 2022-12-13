Силы ЮВО уничтожили ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище

Противник потерял личный состав и плавсредство.

Артиллерийские боевые подразделения из Южного военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции, которая пыталась переправиться через Каховское водохранилище. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал руководитель пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян. Дополнительно противник лишился плавательного средства, которое представляло из себя замаскированные отсеки понтонного моста. Удар по ВСУ наносился при помощи снарядом 203-мм из самоходной артиллерийской установки "Малка".

Уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы. Роман Кодрян, глав апресс-центра "Днепра"

Напомним, что глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев говорил прессе о том, что украинские ДРГ постоянно пытаются переправиться на левый берег Херсонской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнял, подобные попытки обречены на провал.

В США заявили, что Украина скоро падет без отправки войск НАТО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости