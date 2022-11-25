Минобороны РФ показало кадры боевой работы связистов в ходе спецоперации

В ведомстве рассказали о задачах, которые подразделения выполняют на СВО.

Российское министерство по обороне показало кадры боевой работы связистов в ходе специальной военной операции. Известно, что на опубликованных кадрах показаны представители профильного подразделения Южного военного округа. В пресс-службе ведомства добавили, что с самого начала СВО специалисты занимаются обменом информацией между пунктами управления, воинскими частями при помощи всех современных услуг связи. Задачи выполняются в круглосуточном режиме и при любой погоде.

...Обеспечивают обмен информацией защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне. пресс-служба Минобороны России

В настоящее время на вооружении отечественный боевых подразделений на СВО, находятся радиостанции шестого поколения "Азарт". Эти устройства позволяют обеспечивать военным устойчивую зашифрованную связь. Для расширения охвата системы связи солдаты применяют современные дроны-ретрансляторы. Благодаря беспилотникам зона покрытия сигнала возрастает примерно в 1,5-2 раза.

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Фото и видео: Минобороны России