Минобороны РФ: большая часть иностранных наемников на Украине была уничтожена

C начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, на сегодняшний день количество иностранных наемников сократилось с 6,6 до 3,5 тысяч человек. Значительные сокращения произошли в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе.
Конашенков добавил, что сотни наемников были ликвидированы высокоточным оружием большой дальности вскоре после их прибытия. Большая часть из них была уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская ЗРС С-300 уничтожила украинские беспилотники.
Видео: Минобороны России
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