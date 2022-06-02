Минобороны РФ: большая часть иностранных наемников на Украине была уничтожена

На сегодняшний день количество иностранных наемников сократилось с 6,6 до 3,5 тысяч человек.

C начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, на сегодняшний день количество иностранных наемников сократилось с 6,6 до 3,5 тысяч человек. Значительные сокращения произошли в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе.

Конашенков добавил, что сотни наемников были ликвидированы высокоточным оружием большой дальности вскоре после их прибытия. Большая часть из них была уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ЗРС С-300 уничтожила украинские беспилотники.

Видео: Минобороны России