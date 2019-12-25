Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух беспилотников Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух беспилотников вооруженных сил Армении. По сообщениям чиновников, это произошло утром 21 июля. Противник пытался использовать БПЛА около половины первого ночи по местному времени (23:30 по московскому времени) для разведки территории и позиций армии. Дрон направлялись к Агдамскому району фронта.
По данным Минобороны Баку, еще один беспилотник появился над силами Азербайджана в Товузском направлении около 08:45 утра по местному времени (07:45 по московскому времени). Оба дрона были ликвидированы подразделениями ПВО.
Напомним, что боестолкновения Азербайджана и Армении ведутся с 12 июля. СТраны обвинили друг друга в обстреле приграничных районов, расположенных в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. В зоне установлены боевые посты, дислоцированные около села Мовсес. Со стороны Еревана погибли четверо военных и еще десять человек оказались ранены, со стороны Баку - погибли 12 военных, включая генерала.
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