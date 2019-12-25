Минобороны Азербайджана сообщило о гибели семи военных на границе с Арменией

В результате конфликта также были ранены десять человек.

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели семи военнослужащих своей страны в результате боевых столкновений на границе с Арменией. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

В числе погибших – лейтенант, прапорщик, младший сержант и четверо рядовых. Отмечается, что в результате конфликта были ранены десять человек. Ситуация на границе стабилизировалась накануне вечером, отметили в оборонном ведомстве.

Провокации и военная авантюра Армении на государственной границе полностью потерпели крах. из сообщения минобороны Азербайджана

По факту ранений и гибели военнослужащих Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.

Напомним, 16 октября в приграничных районах Сюникской области Армении произошел конфликт между военными ВС Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что Баку начало наступление вглубь Армении. В свою очередь власти Азербайджана отвергают данные обвинения и утверждают обратное - армянские военнослужащие первые пошли в атаку.

В министерстве обороны РФ подтвердили, что стороны конфликта прекратили боевые после переговоров глав оборонных ведомств двух государств минобороны с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Ранее в США заявили, что Китай наращивает военный потенциал, позволяющий нанести удар первым.

Фото: пресс-служба минобороны Азербайджана