Погосян отметил, что карабахские власти изучают распространяемые материалы.

Минобороны Армении прокомментирует распространяемые ролики с новыми пленными.

В ведомстве ждут объяснений от армии непризнанной республики Нагорный Карабах по видеозаписям, на которых сотни армянских пленных идут под конвоем армии Азербайджана.

При этом пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха опроверг информацию, которая содержится в роликах. Сам карабахский лидер Ваграм Погосян заявил, что возможно "азербайджанские источники намеренно распространяют эту новость". Он полагает, что это делается с целью создания напряжённости. Погосян отметил, что карабахские власти изучают распространяемые материалы.

Ранее главы Минобороны Армении и РФ обсудили нарушение перемирия в Нагорном Карабахе.

Видео: Telegram / Армянский переулок