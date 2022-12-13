Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С"

Минобороны показало видео боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах расчеты гаубиц уничтожают артиллерию, оборонительные сооружения и пункты управления украинских войск. В ходе выполнения боевых задач применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.
В военном ведомстве отметили, что гаубицы "Мста-С" постоянно находятся в движении, чтобы дезориентировать противника и заставлять его впустую транжирить боезапас.
Ранее в Минобороны сообщили, что пусковые установки ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования.
Видео: Минобороны России
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