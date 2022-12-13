Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С"

В ходе выполнения боевых задач применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты гаубиц уничтожают артиллерию, оборонительные сооружения и пункты управления украинских войск. В ходе выполнения боевых задач применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.

В военном ведомстве отметили, что гаубицы "Мста-С" постоянно находятся в движении, чтобы дезориентировать противника и заставлять его впустую транжирить боезапас.

Ранее в Минобороны сообщили, что пусковые установки ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования.

Видео: Минобороны России