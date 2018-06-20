Минобороны опубликовал ролик с учений, где использовали беспилотники и танки

В ходе учения было отработано взаимодействие подразделений сухопутных войск и авиации.

Во вторник, 9 апреля, в сети появился ролик, где мотострелки Северного флота проводят тактические учения с боевой стрельбы танков, артиллерии и с применением авиации. Ролик опубликован Министерством обороны.

Так, во время этих учений военные отработали взаимодействие подразделений сухопутных войск и авиации.

Используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли позиции условного противника, отработали тактические действия при ведении оборонительного боя и перехода в контратаку с выполнением боевых стрельб сказано в сообщении

Кроме того, в ведомстве заявили, что экипажи танков Т-72Б3, а также боевые расчёты РСЗО "Град" и самоходных гаубиц "Акация" выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению боевой техники и живой силы условного противника.

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Видео:Минобороны России