Минкульт опроверг получение обращения о запрете фильма "Цой"

Прокатное удостоверение картине Алексея Учителя уже выдали.

В Министерстве культуры России опровергли информацию о получении письма от сына Виктора Цоя Александра. СМИ сообщали, что сын культового музыканта потребовал запретить выход фильма Алексея Учителя "Цой". Несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не показали родственникам для ознакомления и согласования.

Чиновники отметили, что не получали письма, и заявили, что прокатное удостоверение картине уже выдали. Об этом пишут РИА Новости.

Эту ситуацию также прокомментировал режиссер фильма Алексей Учитель. Он заявил, что действовал открыто, встречался с сыном Цоя и показывал ему сценарий. "Да, у него были вопросы, но мне не нужно разрешение", - подчеркнул Учитель в беседе с РЕН ТВ, сославшись на юридическую сторону вопроса. По словам режиссера, все документы проверяли тысячу раз.

В основу сюжета легла вымышленная история водителя "Икаруса". Именно в этот автобус врезался "Москвич" музыканта. По сценарию, водителю предстоит везти гроб с телом артиста на похороны в Ленинград. В поездку с ним отправляются родные и близкие Виктора Цоя. В ленте они представлены как собирательные образы с вымышленными именами.

"Это притча о Викторе Цое, где он как символ, это не биографический фильм", - отметил Алексей Учитель.

Выход фильма в прокат был запланирован на 3 сентября. Однако премьеру отложили на неопределенное время.

Ранее отец Цоя опроверг сообщения СМИ о своей жалобе Путину на фильм Учителя.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU