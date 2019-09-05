Минздрав 13 сентября впервые проведет прямую линию

Глава Минздрава России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Министерства здравоохранения.
Прямая линия запланирована на 13 сентября в 10:00. Вопросы главе ведомства можно отправить заранее на электронную почту: nasvyazi@rosminzdrav.ru.
Во время Восточного экономического форума Скворцова также заявила, что в России за семь месяцев значительно увеличилась продолжительность жизни. Средняя продолжительность жизни женщин составила 78,5 лет, мужчин – 68,5 лет.
Видео: YouTube/ World Health Organization (WHO), AZERTAC English
Обсуждение ( 0 )