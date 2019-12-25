Министр спорта предложил сделать День физкультурника народным праздником

Олег Матыцин призвал вернуть парад, проводимый в СССР.

Росссийский министр по спорту Олег Матыцин заявил о необходимости сделать День физкультурника народным праздником. Соответствующее заявление чиновник сделал перед законодателями в нижней палате парламента, выступая 19 июля в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной Думы. Он рассказал политикам о том, что Всероссийский день физкультурника отмечается во вторую субботу августа каждого года.

Считаю необходимым сделать День физкультурника народным праздником. Что касается парада физкультурников, считаю возможным и необходимым вернуться к этой идее в следующем году. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Напомним, что парад физкультурников представляет из себя мероприятие, проводившееся во времена Советского Союза. Оно призвано пропагандировать среди местного населения занятие физической культурой.

Минспорт не возражает против поддержки спортивных клубов субъектами страны.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ