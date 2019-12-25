Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от МВФ

Сергей Марченко оценил шансы Киева на получение нового транша от МВФ.

Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от Международного валютного фонда. По информации от чиновника, Киев получит очередной транш в том случае, если в стране продолжит функционировать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), а также власти введут уголовную ответственность за за недостоверное и несвоевременное декларирование. Сергей Марченко также полагает, что депутатам следует принять в новой редакции законопроект, касающийся Высшего совета правосудия. Об этом эксперт заявил в эфире программы на "Телеканале 24"

Это три главные вопроса...По Высшему совету правосудия согласована редакция документа, проходит комитет, будет голосование и вопрос закрыт. Сергей Марченко, министр финансов Украины

Напомним, что ранее министр сообщил прессе о том, что летом текущего года Киев ждет заключения соглашения с МВФ на уровне персонала (staff level agreement). Оно должно касаться программы кредитования.

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