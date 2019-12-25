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Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от МВФ
Сегодня, 12:56
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Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от МВФ

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Сергей Марченко оценил шансы Киева на получение нового транша от МВФ.

Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от Международного валютного фонда. По информации от чиновника, Киев получит очередной транш в том случае, если в стране продолжит функционировать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), а также власти введут уголовную ответственность за за недостоверное и несвоевременное декларирование. Сергей Марченко также полагает, что депутатам следует принять в новой редакции законопроект, касающийся Высшего совета правосудия. Об этом эксперт заявил в эфире программы на "Телеканале 24"

Это три главные вопроса...По Высшему совету правосудия согласована редакция документа, проходит комитет, будет голосование и вопрос закрыт.

Сергей Марченко, министр финансов Украины

Напомним, что ранее министр сообщил прессе о том, что летом текущего года Киев ждет заключения соглашения с МВФ на уровне персонала (staff level agreement). Оно должно касаться программы кредитования.

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Фото: Pixabay.com

Теги: кредит, мвф, сергей марченко, финансы
Категории: События на Украине, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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