Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от МВФ

Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от Международного валютного фонда. По информации от чиновника, Киев получит очередной транш в том случае, если в стране продолжит функционировать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), а также власти введут уголовную ответственность за за недостоверное и несвоевременное декларирование. Сергей Марченко также полагает, что депутатам следует принять в новой редакции законопроект, касающийся Высшего совета правосудия. Об этом эксперт заявил в эфире программы на "Телеканале 24"
Это три главные вопроса...По Высшему совету правосудия согласована редакция документа, проходит комитет, будет голосование и вопрос закрыт.
Сергей Марченко, министр финансов Украины
Напомним, что ранее министр сообщил прессе о том, что летом текущего года Киев ждет заключения соглашения с МВФ на уровне персонала (staff level agreement). Оно должно касаться программы кредитования.
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Фото: Pixabay.com
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