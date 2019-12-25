В Банке России сравнили МВФ с черепахой

Сергей Швецов рассказал о сомнительных рекомендациях международного регулятора.

В Банке России сравнили Международный валютный фонд с черепахой. Такое заявление в рамках правительственного часа в Государственной Думе сделал первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов. По мнению чиновника, руководство МВФ слишком долго вырабатывает свои рекомендации, поэтому к моменту их размещения они уже не отвечают требованиям экономической ситуации. В качестве примера спикер привел вопрос о снижении ключевой ставки в РФ.

Например, мы получили сомнительную рекомендацию снизить ставки осенью прошлого года. Похоже, они анализировали данные за период, предшествующий осени, то есть летний или весенний. Ну мы, скажем так, улыбнулись и сделали, как надо - повысили ставку уже в этом году, обеспечивая ценовую стабильность. Сергей Швецов, зампред ЦБ РФ

Напомним, что Центробанк повысил ключевую ставку в текущем году. По мнению аналитиков, это обеспечит ценовую стабильность по стране. Однако МВФ рекомендовал России в феврале снизить ключевую ставку на 0,5 п.п (с уровня в 4,25 процента).

Фото: Piter.tv