Минимальная цена на бутылку игристого вина объёмом 0,75 литра увеличится до 169 рублей.

Минимальные цены в рознице на водку, коньяк и шампанское повышаются с 1 января. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном сайте правовой информации.

Минимальная цена на поллитровую бутылку водки с Нового года составит 243 рублей, ранее она составляла 230 рублей.

Минимальная цена на бутылку коньяка аналогичного объёма вырастет до 446 руб вместо нынешних 433 рублей.

Минимальная цена на бутылку игристого вина объёмом 0,75 литра увеличится до 169 рублей. Сейчас эта планка - 164 рубля.

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