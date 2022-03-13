Минфин сообщил о заморозке $300 млрд золотовалютных резервов из-за санкций

Глава министерства упомянул, что долги в отношении стран, которые недружественно относятся к России, будут оплачиваться в рублях.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил о заморозке $300 млрд резервов из-за санкций, применяемых против России. В эфире телеканала "Россия 1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы Павла Зарубина министр упомянул, что общий объем резервов составлял около $640 млрд.

Часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте. По его словам, Китай терпит давление со стороны западных стран. Они хотят ограничить торговлю с Китаем. Силуанов предположил, что партнерские отношения с китайской стороной позволят сохранить и преумножить сотрудничество. Глава министерства упомянул, что долги в отношении стран, которые недружественно относятся к России, будут оплачиваться в рублях.

Ранее мы сообщили, что Путин не против встречи с Зеленским.

Видео: Telegram/CОЛОВЬЕВ