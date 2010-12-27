Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений

Проект предполагает добровольное присоединение граждан к накопительной системе.

В Министерстве финансов рассказали о деталях законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Документ с рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте" направили на согласование в министерство труда.

В рамках новой системы россияне смогут присоединиться к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования. Присоединение граждан к системе накоплений будет осуществляться исключительно в добровольном порядке. Главным отличием нового законопроекта станет то, что накопления будут собственностью граждан.

Государство гарантирует сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, накопительные счета россия должны регистрироваться центральным администратором. Для бизнеса хотят ввести налоговые льготы, для физических лиц - налоговые вычеты.

Пресс-служба министерства финансов отметила, что законопроект внесут в правительство только после общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Минтруд предложил добавить новые основания для назначения досрочной пенсии.

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