В 2021 году расходы на здравоохранение могут быть сокращены на 65,7 миллиардов рублей.

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование. Об этом сказано в документе ведомства о методиках выделения бюджетных средств государственным программам и непрограммным направлениям работы.

Там сказано, что в 2021 году расходы на здравоохранение могут быть сокращены на 65,7 миллиардов рублей, до 721,9 миллиардов. В 2022 году - на 71,6 миллиардов рублей, до 716,5 миллиардов. в 2023 году - на 115,4 миллиардов рублей, до 672,7.

В 2021-2022 году может быть сокращено бюджетное финансирование развития образования. В 2021 году на 33,3 миллиарда рублей, до 355,2 миллиардов рублей. в 2022 году - на 30,7 миллиардов рублей, до 307,7 миллиардов.

Ранее Минфин РФ предложил увеличить расходы на президента и его администрацию. В 2021 году траты на работу президента России вырастут на 88,8 миллиона рублей - до 14,28 миллиарда. В 2022-м они обойдутся бюджету в 14,4 миллиарда рублей. В 2023-м — до 14,8 миллиардов.