Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют

Она была направлена в аппарат правительства.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков во время конференции "Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить" заявил, что ведомство подготовило концепцию регулирования рынка криптовалют. Она была направлена в аппарат правительства.

Пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительство не было, но тем не менее направление нашей деятельности вот такое. Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина

Чебесков считает, что регулирование рынка поможет защитить права россиян, в первую очередь тех, кто эти активы покупает или использует криптовалюту в других технологических решениях. Он считает, что необходимо регулирование, а не запрет.

В ходе конференции глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также заявил, что в течение полугода будет вынесено решение по запрету и регулированию криптовалют в России.

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