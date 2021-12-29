Минфин направит на покупку иностранной валюты и золота 634,7 млрд рублей

Ожидается, что объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета составит в феврале 709,6 млрд рублей.

С 7 февраля по 4 марта Минфин РФ на покупку иностранной валюты и золота направит 634,7 млрд рублей. Получается, что ежедневно на эти цели будут тратить 33,4 млрд рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается при этом, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, который связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, составит в феврале порядка 709,6 млрд рублей.

Ранее мы писали, что правительство склоняется к позиции Минфина по вопросу регулирования криптовалют.

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