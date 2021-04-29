Ранее чиновник занимал пост в компании "Энергоатом".

Минэнерго Украины возглавил Герман Галущенко. Такое постановление одобрили депутаты Верховной Рады на пленарном заседании 29 апреля. Кандидатуру на пост главы профильного ведомства поддержали 305 парламентариев. При этом необходимый минимум для принятия решения составлял 226 голосов.

Чиновника на должность министра энергетики украинским политикам представил глава правительства Денис Шмыгаль. Он напомнил, что ранее Герман Галущенко занимал должность вице-президента государственной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Минфин и Минэнерго России согласовали меры по сдерживанию цен на бензин.

Видео: YT / Rada TV