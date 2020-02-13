Ведутся последние приготовления.

Минэнерго Белоруссии запустит первый блок БелАЭС в 2020 году. Об этом заявил глава ведомства Виктор Каранкевич журналистам из "БЕЛТЫ". Речь идет как о физическом, так и энергетическом пуске. Для этого чиновникам нужно обеспечить завоз ядерного топлива

2020 год - итоговый год пятилетки, в течение которого необходимо завершить ключевые мероприятия прокомментировал чиновник

В текущем году также произойдет интеграция АЭС в энергетическую систему страны. Сейчас первый энергоблок находится на высокой степени готовности. Там ведутся отделочные работы. Завершены мероприятия по строительству и монтажу. Основная техника уже проходит процесс горячей обкатки. Это позволит обеспечить работы энергоблока в условиях, имитирующих ядерное топливо.

Ранее Piter.tv писал о том, что третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключился после срабатывания защиты.

Видео: YouTube/Oleg Vorobei