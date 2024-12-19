По словам представителя ведомства, безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях.

Минэкономразвития назвало прогноз по безработице в 2025-2028 годах. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

В указанный период ожидается безработица на уровне 2,5% в год. По словам представителя Минэкономразвития, безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях. Он подчеркнул, что на рынке труда наметилось некоторое снижение напряженности, а также снижается острая потребность в дополнительных кадрах.

Ранее мы сообщали, что Франция ухудшила прогноз роста ВВП на 2025 год из-за неопределенности в торговле.

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