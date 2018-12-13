В сети вышел первый трейлер хоррора "Капкан"

Премьера фильма в России запланирована на 22 августа 2019 года.

В сети появился трейлер фильма ужасов "Капкан", спродюсированного автором "Зловещих мертвецов" и "Человека-Паука" Сэма Рейми. Студия Paramount Pictures опубликовала ролик на своем ютуб-канале.

По сюжету фильма главная героиня Хейли Келлер пытается спасти своего отца, который после урагана оказывается заперт внутри затопленного дома. Чтобы помочь близкому, девушке предстоит вступить борьбу аллигаторами.

Режиссером фильма стал автор хоррора "Зеркала" Александр Ажа. В актерском составе числятся Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Росс Андерсон, Энсон Бун, Джордж Сомнер, Эми Меткалф, Хосе Пальма и другие. Премьера фильма в России запланирована на 22 августа 2019 года.

Из тех картин, что уже показывают в кинотеатрах РФ лидером проката, ожидаемо, стал блокбастер "Мстители:Финал". Также высокий интерес со стороны аудитории получил последний сезон сериала "Игры Престолов".

Видео: Paramount Pictures