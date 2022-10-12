Милонов предложил жителям Петербурга самостоятельно расчищать улицы от снега

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил петербуржцам расчищать улицы города от снега самостоятельно. Об этом он сообщил в своем tg-канале 22 декабря.
Парламентарий отметил, что взамен на уборку жители Северной столицы могут получить право пользоваться платной стоянкой бесплатно.
В мире существует опыт привлечения рядовых граждан к ликвидации последствий стихии в моменты, когда коммунальные службы испытывают дефицит рабочих рук и техники. В нашей стране, вероятно, имеет смысл локализовать такую практику.
Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ
По словам депутата, предложение о расчистке снега должно приходить петербуржцам через портал "Госуслуги".
Ранее мы рассказывали о том, что ГАТИ проверила качество зимней уборки более 6 тыс. объектов.
Фото: Telegram / ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
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