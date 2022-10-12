Милонов предложил жителям Петербурга самостоятельно расчищать улицы от снега

Парламентарий отметил, что взамен на уборку горожане могут получить право пользоваться платной стоянкой бесплатно.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил петербуржцам расчищать улицы города от снега самостоятельно. Об этом он сообщил в своем tg-канале 22 декабря.

Парламентарий отметил, что взамен на уборку жители Северной столицы могут получить право пользоваться платной стоянкой бесплатно.

В мире существует опыт привлечения рядовых граждан к ликвидации последствий стихии в моменты, когда коммунальные службы испытывают дефицит рабочих рук и техники. В нашей стране, вероятно, имеет смысл локализовать такую практику. Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ

По словам депутата, предложение о расчистке снега должно приходить петербуржцам через портал "Госуслуги".

Ранее мы рассказывали о том, что ГАТИ проверила качество зимней уборки более 6 тыс. объектов.

Фото: Telegram / ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ