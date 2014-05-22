ГАТИ проверила качество зимней уборки более 6 000 объектов

По состоянию на 21 декабря инспекторы осмотрели 2 396 территорий.

С началом снегопадов в Петербурге ГАТИ усилила контроль за соблюдением правил зимней уборки. Инспекторы ежедневно проверяют, как чистят снег во дворах, с крыш нежилых помещений, а также на улично-дорожной сети. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

По состоянию на 21 декабря инспекторы осмотрели 2 396 территорий. Помимо дворов, также контролировали и качество очистки от снега детских площадок. Инспекторы ГАТИ 20 декабря выявили пять нарушений на детских площадках в МО "Георгиевский". Также некачественную уборку частные владельцы территорий провели у магазина продуктовой сети на улице Котина, дом 3 и торгового центра на Ленинском проспекте, дом 98.

Из недавних нарушений по очистке кровель нежилых зданий, которых всего с начала снегопадов осмотрели 1 456, правилами зимней уборки пренебрегали владельцы частных зданий на улице Александра Матросова, дом 2, улице Дудко, дом 3 и улице Крупской, дом 5.

Содержанию крыш уделялось особое внимание после прихода на территорию города антициклона.

Инспекторы ГАТИ на ежедневной основе осматривают объекты, находящиеся в компетенции Инспекции, а также ведут постоянную работу с нарушителями правил благоустройства Петербурга.

Фото: ГАТИ